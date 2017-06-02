LYS öncesi değerlendirme sınavı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LYS öncesi 12. sınıf ve mezun öğrenciler için değerlendirme sınavı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, haziran ayında 5 oturumda yapılacak LYS öncesi, 12. sınıf ve mezun öğrencilerin sınav pratiğini artırmak amacıyla hazırlanan 5. değerlendirme sınavına "http://odsgm.meb.gov.r/kurslar" internet adresinden ulaşılabilecek.



Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca tüm sınıf düzeylerinde hazırlanan kazanım kavrama testleri de erişime açıldı.