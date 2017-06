LYS maratonu hafta sonu devam edecek

Fen bilimleri sınavı LYS-2 ve yabancı dil sınavı sınavı LYS-5 yarın, edebiyat-coğrafya sınavı LYS-3 ise 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan ve geçen hafta sonu başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) maratonu, yarın ve 18 Haziran Pazar günü de devam edecek.



Adaylar, 10 Haziran'da yapılan sosyal bilimler LYS-4 ve 11 Haziran'da yapılan matematik LYS-1 sınavının ardından, yarın fen bilimleri LYS-2 ve yabancı dil LYS-5, 18 Haziran Pazar günü ise edebiyat-coğrafya LYS-3'e girecek.



Toplam 1 milyon 72 bin 396 adayın başvurduğu 2017 LYS'de, 470 bin 409 aday LYS-2, 832 bin 994 aday LYS-3, 101 bin 332 aday da LYS-5 için başvuruda bulundu.



Fen bilimleri LYS-2, saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. Sınavda, fizik, kimya ve biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. Her bir test ayrı soru kitapçığında olacak, tek cevap kağıdı kullanılacak.



Fizik, kimya, biyoloji testinin her birinde 1'er soru, kısa cevaplı soru olacak. Adaylar soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanında (cevap kağıdının ön ve arka yüzünde) yazacak ve kodlayacak.



Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak kodlanmayan, yanlış veya eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.



DİL SINAVINDA 3 KISA CEVAPLI SORU



Yabancı dil sınavı LYS-5 de saat 14.30'da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara 120 dakika verilecek ve 80 soru sorulacak. Yabancı dil sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacak. Her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak.



Sınavda adaya LYS başvurusunda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Yabancı dil testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak. Adaylar soruların cevabını cevap kağıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacak.



Edebiyat-coğrafya LYS-3 ise 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. 120 dakika sürecek sınavda, Türk dili ve edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak.



15 DAKİKA KURALI



Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlarda saat 09.45'ten sonra, saat 14.30'da başlayan sınavlarda saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.