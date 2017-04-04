Olympique Lyon-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 13 Nisan Perşembe günü Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Olympique Lyon karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin satışı, bilet.bjk.com.tr adresi üzerinden başlandı.



Biletlerin fiyatı 35 avro olarak belirlendi.



Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.05'te oynanacak.