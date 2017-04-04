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04 Nisan 2017 17:22 | Son Güncelleme: 04 Nisan 2017 17:25

Olympique Lyon-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 13 Nisan Perşembe günü Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Olympique Lyon-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Olympique Lyon karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin satışı, bilet.bjk.com.tr adresi üzerinden başlandı.

Biletlerin fiyatı 35 avro olarak belirlendi.

Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.05'te oynanacak.

Etiketler: lyonbeşiktaşsatışbiletavrupa ligiuefa


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