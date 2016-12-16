Lütfen bizi şimdi kurtarın

Halep'ten dünyaya yaptığı "uyumayın, soykırımı durdurun" çağrısıyla dikkati çeken Lina, halen kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi terörist grupların kuşattığı Halep'in doğusundaki trajediyi dünyaya sosyal medyadan aktaran aktivist Lina el-Şami, halen kuşatma altındaki bölgede olduğunu duyurdu.



Lina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Halen, Halep'in kuşatma altındaki bölgesindeyim. Halep'in yüzde 98'inde internet bağlantısı yok." ifadesini kullandı.



Kuşatma altındaki bölgede halen binlerce sivilin ve yaralının bulunduğunu belirten Lina, yayınladığı videoda, rejim yanlısı terörist grupların, tahliye edilmesine izin vermediği konvoyla geri dönen insanların görüntülerini paylaştı.



Lina videoda, "Aslında kuşatmayı çok az insan terk edebildi. Kentte çok sayıda yaralı dahil binlerce sivil bulunuyor." şeklinde konuştu.



Aktivist Lina, Twitter hesabına yüklediği ses kaydında, terörist grupların tahliyesine izin vermeyerek bir süre tutukladığı konvoydakilerin Kızılhaç ve insani yardım kuruluşları tarafından yalnız bırakıldığını, tahliye sürecinin uluslararası gözlemciler tarafından takip edilmediğini iddia etti.



Diğer yandan, 7 yaşındaki Halepli Bena el-Abid de Twitter hesabında, "Lütfen bizi şimdi kurtarın - Bena # Halep" paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA