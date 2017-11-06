Lüks cip ve otomobiller gümrüğe takıldı

İzmir'de yurt dışından getirilerek kullanma yetkisi olmayan kişilere sahte belgelerle değerinin altında satılan 35 araca el konuldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks otomobil ile ciplerin mevzuata aykırı şekilde ülke içinde bırakıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.



Araçların turistler aracılığıyla Türkiye'ye getirildiğini ve kullanma yetkisi olmayan kişilerde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.



Ekiplerce Ege Bölgesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çoğu lüks cip ve otomobillerden oluşan 35 araca el konuldu.



Araçları kullandığı tespit edilen 35 kişiye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na göre işlem yapılarak suç duyurusunda bulunuldu. Araçların plakalarına ise 4458 Sayılı Gümrük Kanunun ilgili maddeleri kapsamında para cezası kesildi.



Gürcistan plakasının takılı olduğu belirlenen araçların turistik kolaylıklardan yararlanarak Türkiye'ye sokulduğu, hak sahibi olmayan kişilere sahte belgeler düzenlenerek piyasa değerinin çok altında kiralandığı veya satıldığı tespit edildi.



Şüphelilerin, Gürcistan'da satın aldıkları araçları ya şirketlerinin ya da kendi üzerine kaydettikten sonra Gürcistan uyruklu kişiler vasıtasıyla ülkeye getirdikleri belirlendi.



Ekiplerin çalışmasında gümrük vergisi ödemeden yurda sokulan lüks araçların ayrıca internet siteleri aracılığıyla düşük bedellerle satılmaya çalışıldığı da ortaya çıkarıldı.



