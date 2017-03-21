Lukas Podolski: Güzel ve duygusal anlar olacak

Milli takım kariyerini sonlandıracak olan Lukas Podolski, "Güzel ve duygusal anlar olacak." dedi.

Galatasaray’da forma giyen ve yarın milli takım kariyerini sonlandıracak olan Lukas Podolski, Alman Milli Takımı'nın İngiltere’ye karşı oynayacağı son maçında güzel ve duygusal anlar geçireceğini söyledi.



PODOLSKİ ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA VEDA EDİYOR



Podolski, Dortmund'da Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile düzenlenen basın toplantısında, yarın jübilesini yapma fırsatı veren Löw’e ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.



Yarın soyunma odasına girerek Almanya milli formasını giyeceğini ve hakemin başlangıç düdüğünü çalacağını belirten Podolski "Güzel ve duygusal anlar olacak." dedi.



Zamanın hızlı geçtiğini ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, "Gurur duyduğum çok güzel 13 yıl geçirdim. Beni milli takıma çağıran Rudi Völler, Jürgen Klinsmann ve Joachim Löw'ün kariyerimde payı var." şeklinde konuştu.



Löw ile 10 yıldan fazla birlikte çalıştığını anımsatan tecrübeli futbolcu, kendisinden çok şey öğrendiğini kaydetti.

LÖW: PODOLSKİ İLE ÇOK ENGELLERİ AŞTIK



Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de, Lukas Podolski’nin yarın milli takıma veda edeceği maçın güzel aynı zamanda kendisi için duygu yüklü olacağını söyledi.



Podolski ile birlikte uzun bir dönem birlikte aynı yolu gittiğini, bir çok engeli birlikte aştıklarını belirten Löw, "Onunla çok engelleri aştık, çok sayıda turnuva oynadık. Bazen hayal kırıklığı hissettik ancak 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu gibi futbolcu ve teknik direktör olarak yaşanabilecek en büyük sevinci yaşadık." şeklinde konuştu.

Löw: Podolski, Almanya’nın çıkardığı en büyük oyunculardan biri



Dortmund’da yarın oynanacak karşılaşma için stada Podolski’den de dolayı çok sayıda kişinin geleceğini ifade eden Löw, "Podolski, Almanya’nın çıkardığı en büyük oyunculardan biri." ifadesini kullandı.