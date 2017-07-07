Lucescu'dan Fikret Orman'a ziyaret

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a ziyarette bulundu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fikret Orman, 2002-2004'te siyah-beyazlı ekipte görev yapan ve kulübün 100. kuruluş yılında takımı şampiyonluğa taşıyan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu Vodafone Park'ta ağırladı.



Lucescu ile sohbet edip görüş alışverişinde bulunan Orman, daha sonra Rumen teknik adamla Vodafone Park'ı gezdi. Orman ile Lucescu, bu gezinin ardından Beşiktaş Kulübü Müzesi'ne geçti. Müze hakkında Fikret Orman'dan bilgi alan Mircea Lucescu, kendisinin görev yaptığı 2002-2003 sezonunda kazanılan şampiyonluk kupasının yer aldığı bölümü dikkatle inceledi.