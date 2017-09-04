Lucescu Ukrayna maçında şike olduğunu düşünüyor

Hırvatistan maçı öncesi açıklama yapan Lucescu, UEFA'dan, Collina'dan ve hakemlerden resmi bir özür beklediğini söyledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan maçı öncesinde Burak Yılmaz ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



Lucescu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Hakem hatalarını hepiniz gördünüz. 5 çok ciddi fahiş hata yapıldı.Cenk ofsayt değildi; attıkları gol dışarıdan çevrildi. Bu düzeyde böyle bir hakemlik görmedim. Ukrayna yedek kulübesinde 3 İspanyol görevli vardı ve İspanyol bir hakem. Bunların araştırılması lazım. UEFA'dan, Collina'dan veya hakemlerden resmi bir özür bekledim ama halen herhangi bir özür gelmedi. Onların kararları bizim imajımıza ve emeklerimize etki ediyor. Bu da kötü bir durum oluşturuyor.



HATALAR KASITLIYDI



Benim için iki zor gün geçti. Oyuncuları hiçbir şey olmamış gibi motive etmek güç oldu. Ben yapılan hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Şimdi de maç saatini bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık.



5 hata tek bir takım aleyhine yapıldı. Bu futbol ve bu yüzden seviliyor. Ancak skoru değiştiren hatalar oldu bunlar. Ukrayna yedek kulübesinde yer alan 3 İspanyol görevli kimlerdi? Bu sorunun cevabını bulmak gazetecilerin görevi. Olan olayı gördünüz. Sonuçta bunlar olmasa belki biz 1-0 kazanacağız. Üç kişiden ikisi yardımcı antrenör; birisi de kaleci antrenörüydü. Ukrayna bizden daha iyi oynadı, daha iyi organize oldu. Bunu kabul ediyorum ama bu olayın başka bir boyutu. Bunu kabul ediyoruz. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum.



Lucescu ile basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Burak Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:



"YABANCI KURALINA KARIŞIYIM"



"Türk futbolcusu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncem net. Ben Türk oyuncuyum,Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Ben yabancı kuralının böyle olmasına karşıyım. Benim yaşımdaki arkadaşlarım, 30-31 yaşlarında futbolu bırakmak zorunda kalıyor."