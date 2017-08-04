Lucescu için imza töreni düzenlendi

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

A Milli Futbol Takımı'nda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu dönemi resmen başladı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilen Lucescu için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in katıldığı ve yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği törende, tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Toplantıda konuşan Demirören, hizmetlerinden dolayı Fatih Terim ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Kariyerinde 35 kupa bulunan bir hocayla burada olmak benim ve yönetim kurulumu onurlandırıyor. Kısmet bugüneymiş. Biz hocamızla 10 sene önce çalışacaktık. Bugüne denk geldi. Önümüzdeki 4 maç ve 2 senelik zamanda bizimle beraber olmayı kabul ettiği için dostum Lucescu'ya çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle benim temasım 31 Temmuz öğleden sonra olmuştur. Çarşamba günü de bir araya gelerek anlaşmayı sağlamıştık. Hocamızı tartışmaya gerek yok. Yaşıyla, kariyeri ve karakteriyle Türkiye'de 10 yıldır her sene gelmesi için uğraşılan bir kişi. Ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Yeni çıktığımız yolda başarılar diliyorum."



LUCESCU: "ÇOK ZOR BİR DURUM OLMASINA RAĞMEN KABUL ETTİM"



Mircea Lucescu da Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile önemli başarılar yaşadığını hatırlatarak, daha sonra Ukrayna ve Rusya'da geçen kariyeri hakkında bilgi verdi.



Türkiye'den daha önce TFF'nin 2, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da birer kez kendisiyle temasa geçtiğini anlatan Lucescu, "Sonunda buradayız." dedi.



Rusya ekibi Zenit'ten ayrıldıktan sonra geleceğiyle ilgili bir süre düşünme kararı aldığını aktaran Rumen teknik adam, A Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili süreci şöyle anlattı:



"1,5 ay düşündükten sonra evde duramayacağıma, çalışmaya devam etmem gerektiğine karar verdim. Bu şartlarda ilk olarak Galatasaray benimle temasa geçti. Östersunds'a elenmelerinin ardından kulübe yardımcı olmam için benimle temasa geçtiler. Başkan yardımcısıyla görüştüm ve bana futbol direktörü olma teklifini sundu. Kabul ya da reddetmedim, sadece bir hafta sonra konuşmamız gerektiğini söyledim. Benim alacağım pozisyonda, kendinizi teknik direktör yerine koyduğunuzda üzerinizde büyük bir baskı olacaktır. O yüzden böyle bir çalışma ortamının uygun olmayacağını düşündüm. Galatasaraylı yöneticiler tekrar Bükreş'e geldi, bu pozisyonda çalışmayacağımı kendilerine ilettim."



Mircea Lucescu, 31 Temmuz'da TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendisi bana A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olma fırsatını sundu. 1 Ağustos'ta Galatasaray Başkanı ve başkan yardımcısı tekrar Bükreş'e geldi. Onlara, bana bir teknik direktörlük teklifi yapıldığını ve sıcak baktığımı söyledim. Milli takımın başına geçmek için sayın başkanla bir görüşme yapacağımızı söyledim. Galatasaraylı yöneticilerle dostça ayrıldık, sonraki gün sayın başkan ve Ali Dürüst ile görüştük. Onlar da teklifi ilettiler. Sayın başkan ile Beşiktaş'ta, Ali Dürüst ile de Galatasaray'da çalışma fırsatı bulmuştuk. Sportif açıdan çok zor bir durumda olmanıza rağmen böyle bir teklifi kabul ettim. Başka anlamlar çıkartılmaması için detaylı anlattım."



A Milli Takım'ın başına geçme kararı almasında Türkiye ve taraftarlara olan sevgisinin de etkili olduğunu vurgulayan Rumen teknik adam, "Bu görevdeyken Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları yanımda olacaklar. Fenerbahçe taraftarlarının da bana destek vereceğine inanıyorum. Böyle söyleyerek kimseyi kızdırmamış oluyorum. Türkiye'nin uluslararası imajı ve Türk futbolu için önemli bir görevdeyim." değerlendirmesinde bulundu.





