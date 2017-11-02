Lucescu, antrenörlerle deneyimlerini paylaştı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA tarafından düzenlenen Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'nda antrenörlerin sorularını yanıtladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA tarafından düzenlenen Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'na katılarak deneyimlerini paylaştı.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen programa baş konuk olarak davet edilen Lucescu, antrenörlerin sorularını yanıtladı.



Tecrübeli teknik adam, toplantı sonrasında çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen antrenörler ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve UEFA'nın "'Equal Game" (Eşit Oyun) kampanyası için destek pozu verdi.