Lucescu'dan Arda Turan'a: Milli Takım'ın sana ihtiyacı var

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Arda Turan'la görüştü.

Milli Takımı'nın yeni teknik patronu Mircea Lucescu, Samsun'daki Süper Kupa maçını izledikten sonra İstanbul'a döndü ve kiralanan özel jetle İtalya'ya gitti.



Birinci yardımcısı Tayfur Havutçu ile Milano'ya uçan Rumen teknik adam, Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Lucescu'nun, Hakan'a, "Milan'a transfer olarak ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdin. Milli Takım'ın değerli oyuncularından birisin. Zorlu maçlara hazır olmanı istiyorum" dediği öğrenildi.





ARDA TURAN'LA YEMEK YEDİ



Lucescu'nun en önemli durağı ise İspanya idi. Özel jetle İtalya'nın ardından Barcelona'ya uçan tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'ı yeniden A Milli Takım'a kazandırmak için yıldız oyuncu ile baş başa yemek yedi.



Arda Turan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen de NTVSpor'da yayınlanan %100 Futbol programında Arda Turan-Lucescu'nun yemek yediğini doğruladı.





"DÖNMENİ İSTİYORUM"



Lucescu'nun, Arda'ya, "Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu sensin. Milli Takım'ın sana ihtiyacı var. Geçmişe sünger çekip ay-yıldızlı formaya dönmeni istiyorum" dediği vurgulandı.



Makedonya maçı dönüşü uçakta yaşanan olaylar nedeniyle 6 Haziran'da Milli Takımı bırakan Arda'nın Luce'nin ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğu ve düşünmek için süre istediği belirtildi. Luce, bugün ise Almanya yolcusu.