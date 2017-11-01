Lucescu ararsa istediği zaman görüşebilirim

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile şu ana kadar bir görüşmelerinin olmadığını belirtti.

Le Guen, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.



Kasımpaşa maçı hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Le Guen, ''Sadece John'un geri dönmesini bekliyoruz. Onun dışında herkes katılım gösteriyor. Bu da antrenmanlarımızı iyi hale getiriyor.'' diye konuştu.



"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"



Fransız teknik adam, son haftalarda aldıkları sonuçların kendilerine güven verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



''Zaten geldiğimizden beri takıma devamlı bir güven aşılama çabası içindeydik. Son aldığımız sonuçlar da bize bu konuda çok yardımcı oldu. Ligde takımlar arasında çok büyük farklar yok. Mütevazı olmalıyız ve çalışmalarımızı bu bağlamda sürdürmeliyiz. Kasımpaşa da geçen hafta Göztepe karşısında çok iyi bir galibiyet aldı. Onlar da mutlaka öz güvenle çıkacaktır. İyi bir takıma karşı oynayacağız."



Bir gazetecinin, ''Takım şu anda beklentinizin neresinde?'' sorusuna Le Guen, şu yanıtı verdi:



"Geldiğim gün ilk olarak, ilk basın toplantısında zaten belirtmiştim. Benim beklentim, Bursaspor'u geçen yılın lig tablosunun ilk yarısına döndürebilmekti. İlk olarak hedefimiz buydu. Şu anda da bu hedefimize yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda bulunduğumuz yerden memnunum ama gitgide daha iddialı hale gelebiliriz, gelmeliyiz. Çalışmalarımızı da her gün bu bağlamda sürdürüyoruz."



Le Guen, ligin ilk yarısı sonunda puan tahmininin olup olmadığına yönelik soruya ise ''Bu konuya fazla kafa yormuyorum. En büyük düşünce ve hedefim takımın gelişimine devam etmesine katkı sağlamak. Kendimize ligin ilk yarısı itibarıyla tabloda bir yer seçmek zor. Benim hedefim, devamlılık arz eden bir takım inşa etmek, bununla alakalı uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.



"TÜRK OYUNCULAR DA HAK EDERLERSE OYNUYOR"



Deneyimli teknik adam, ''A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Ertuğrul Ersoy ile ilgili olumlu sözleri var. Lucescu sizi aradı mı? Genç oyuncu Rüştü Hanlı'yı da son Antalyaspor maçında oyuna almanızda bunun etkisi var mı?'' soruları üzerine şu karşılığı verdi:



''Dürüstçe söylemem gerekirse, bir etkisi oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama Türk oyuncular da hak ederlerse oynuyor. Ertuğrul, antrenmanlarda, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla ilk 11'deki yerini kazandı ve hak ederek formayı kaptı. Seçimler hocalara bağlıdır. Bir anlamda teknik direktörlerin düşüncelerini değiştirmek oyunculara da bağlıdır. Ben hiçbir zaman bir oyuncu Türk mü yabancı mı, ona bakmam. Bir oyuncu iyi mi değil mi, takıma katkı verebilecek mi, seçimleri yaparken ona bakarım. Şu anda Ertuğrul iyi bir seri yakaladı ama her maç kendisini kanıtlamaya devam etmek zorunda. Rüştü'nün de doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. İlk 11'de oynamaya çok uzak da değil. Onun da kendisini kanıtlaması ve formayı kapması gerekecek. Lucescu, futbol dünyasında çok uzun zamandır tanıdığım, uzun zamandır bildiğim bir insan. Lucescu ile telefonda görüşmedik ama kendisi zaten futbolu izleyerek analiz edebilecek ve kararlarını verebilecek kadar tecrübeli bir isim. Eğer beni ararsa her zaman müsaitim. Hatta kameralar önünde telefon numaramı da verebilirim. Kendisi ararsa istediği zaman görüşebilirim."



