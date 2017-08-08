Lübnan'ın Suriye sınırında DEAŞ'tan füze saldırısı

Terör örgütü DEAŞ tarafından atılan 8 füze, Lübnan ordusuna bağlı birliklerin yakınındaki boş araziye düştü.

Suriye sınırındaki Lübnan topraklarına terör örgütü DEAŞ tarafından füzeli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.



Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye sınırında yer alan El-Kaa kasabasının dağlık alanlarındaki DEAŞ mevzilerinden atılan 8 füze, bölgedeki askeri birliklerin yakınlarında boş araziye düştü.



Açıklamada, Lübnan ordusunun, DEAŞ hedeflerine yönelik füze ve havan atışlarıyla saldırıya karşılık verdiği belirtildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın saldırısı herhangi bir kayba yol açmadı. DEAŞ'ın ilk defa Grad füzesi kullandığına dikkati çeken kaynaklar, Lübnan ordusunun, saldırının yapıldığı bölgedeki askeri birliklerini ve ağır silah sayısını artırdığını ifade etti.



Son günlerde DEAŞ'a yönelik füze ve havan saldırılarını artırarak sınırdaki askeri varlığını güçlendiren Lübnan ordusunun, bölgede kapsamlı bir operasyon hazırlığı içinde olduğu tahmin ediliyor.



Lübnan ordusunun, Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerindeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırısı belli aralıklarla artarak devam ediyor.



Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalemun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı 21 Temmuz'da Suriye rejiminin de hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.



Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. Hizbullah'a yakın kaynaklar, söz konusu çatışmalardaki askeri kayıplar hakkında net sayı vermezken, Heyet Tahrir Şam çok sayıda Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia etmişti.