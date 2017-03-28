Lübnan'dan 12 yıl sonra ilk bütçe

Başbakan Hariri liderliğinde toplanan bakanlar kurulu, geç saatlere kadar süren oturumda 12 yıl aradan sonra yapılan ilk bütçe tasarısını kabul etti.

Lübnan'da Başbakan Saad Hariri liderliğinde başbakanlıkta toplanan bakanlar kurulu, dün gece geç saatlere kadar süren oturumun sonunda 12 yıl aradan sonra yapılan ilk bütçe tasarısını kabul etti.



Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Lübnan Enformasyon Bakanı Melhem Reyaşi, genel bütçe rakamları ve bütçe açığının azaltılmasını içeren yasa tasarısının hükümet tarafından onaylandığını söyledi.



Bakan Reyaşi, perşembe günü Başbakan Hariri ve Maliye Bakanı Ali Hasan Halil tarafından düzenlenecek basın toplantısında, bakanlar tarafından onaylanan bütçe tasarısının ayrıntılarının paylaşılacağını belirtti.



Bakanlar kurulunun onayladığı bütçe tasarısı, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın incelemesinin ardından, Lübnan Meclisinde milletvekillerinin oyuna sunulacak.



BÜTÇE TARTIŞMALARI



Bütçe görüşmeleri hükümet içinde uzun tartışmalara neden oldu. Bazı bakanlar tüm kamu çalışanları, öğretmenler ve emeklilere maaş artışı yapılmasını teklif ederken, bazı bakanlar ise böylesi bir artışın bütçe üzerindeki yükü artıracağını savundu.



Lübnan'da yüzlerce emekli, öğretmen ve kamu çalışanı, bütçe görüşmelerinin yapıldığı esnada başbakanlık binası önünde toplanarak, yeni belirlenecek bütçede maaşlarının artırılmasını talep ettiler.



"LÜBNAN'IN KAMU BORCU, 74 MİLYAR DOLAR"



Lübnan'da siyasi partiler arasında yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle, en son 2005 yılında düzenlenen ülke bütçesi 12 yıldır yenilenemedi.



Lübnan Bankalar Kurulu, 2016 yılının sonunda yayımladığı raporda, Lübnan'ın 74 milyar dolar kamu borcu olduğunu duyurdu.



Lübnan ekonomisi hakkında konuşan, Lübnan Parlamentosu Ulusal Ekonomi, Ticaret, Endüstri ve Planlama Kurulu Başkanı Milletvekili Nebil de Freige, "Lübnan 12 yıl önce kabul edilen bütçe ile idare ediliyor. O dönemde Lübnan'ın devlet harcaması 6.6 milyar dolardı. 2016 yılında devlet harcaması 15.9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Her yıl bütçe açığı vermeye devam eden Lübnan ekonomisi, 2016 yılında 5 milyar dolar bütçe açığı verdi." ifadelerini kullandı.