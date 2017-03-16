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Lübnan'da Osmanlı arşivi sergisi

Lübnan'da Osmanlı arşivi sergisi

Lübnan'ın kuzeyindeki Batroun şehrinde Osmanlı dönemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduğu sergi açıldı. Ankara ile Beyrut arasında yürütülen 5 senelik çalışma sonucu, Osmanlı'nın 400 yıldan fazla hükmettiği Batroun'un tarihine ışık tutan bin adet tarihi vesika Atatürk Kitaplığı, Osmanlı Arşivleri Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Arşivinden kente gönderilerek sergilenmeye başlandı.
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Kültür Sanat 16 Mart 2017 - 11:48

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