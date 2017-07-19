Lübnan'da "15 Temmuz" etkinliği

Lübnan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türk Büyükelçiliği tarafından Trablus Kültür Ligi Derneği'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Lübnan hükümeti yetkilileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt ile Trablus'ta yaşayan Türkler ve Lübnanlılar katıldı.



LÜBNAN'DA 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ



Yoğun katılımın olduğu etkinlik, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından Türk ve Lübnan milli marşlarının okunmasıyla başladı.



"TÜRK HALKI İSTİKBALİNE, İSTİLALİNE VE SEÇİLMİŞ LİDERİNE SAHİP ÇIKTI"



Büyükelçi Erciyes yaptığı açılış konuşmasında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiğini ihaneti anlattı. Erciyes şunları söyledi:



"En büyük düşman içimizde olan göremediğimiz düşmandır. Türkiye'de de maalesef geçtiğimiz yıl 15 Temmuz akşamı asker kılığına girmiş bazı vatan hainleri, Türk devletini Türkiye'nin seçtiği liderleri devirmek ve Türkiye'yi ele geçirmek için bir darbe teşebbüsünde bulundu. Bunu yapanlar İslamiyetle hiçbir alakası olmayan Fethullah Gülen adlı suç örgütünün mensuplarıydı."



Fethullah Gülen'e bağlı terör örgütünün 40 yıllık bir çalışmayla Türkiye'nin tüm devlet organlarına yayıldığını belirten Erciyes, "Türk halkı Çanakkale ruhuyla hareket ederek vatanına, milletine ve seçilmiş liderlerine sahip çıktı. O gece Türk halkı Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla sokaklara döküldü. Asker kılığına girmiş hainlerin yapmaya kalkıştığı darbe girişimini tüm Türk halkı hangi siyasi fikre bağlı olursa olsun hep birlikte önledi." diye konuştu.



Türk halkının darbe gecesi liderlerine sahip çıktığını vurgulayan Erciyes, "Türk halkı istikbaline, istiklaline ve seçilmiş liderlerine sahip çıktı. Bu bir demokrasi destanıydı. Bu, bölgemiz ve tüm dünya için Türk milletinin demokrasiye nasıl sahip çıktığının istisnai bir örneğiydi." dedi.



LÜBNAN HÜKÜMETİ TÜRKİYE'NİN YANINDA OLDU



Darbe girişimi nedeniyle çok sayıda vatandaşın şehit olduğunu ve 2 binden fazla vatandaşın yaralandığını kaydeden Erciyes, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ben o gece darbenin ilk saatlerinden itibaren Lübnan'daki dostlarımızdan çok destek aldım. Lübnan'ın birçok yerinde ve özellikle Trablus'ta Türkiye dostlarının sokaklara çıkarak bize destek beyan ettiklerini, darbe sonuçlanınca da şükür namazı kıldıklarını biliyorum. Hatta o gece erken saatlerde de Lübnan hükümeti, Lübnan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yanında olduklarına dair beyanlar verdi. Bizlere, Türk halkına verdiğiniz destek için hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin bu desteğini hiçbir zaman unutmayacağız."



Konuşmanın ardından, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen 15 Temmuz fotoğraflarının yer aldığı sergi ziyaretçilere açıldı.



Trablus'taki fotoğraf sergisi 21 Temmuz Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.