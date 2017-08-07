Lübnan-Suriye sınırındaki DEAŞ hedefleri

Savunma Bakanı Sarraf, DEAŞ hedeflerine yönelik başlatılması beklenen operasyon hazırlıklarıyla ilgili ülkesi ile Suriye güçleri arasında askeri koordinasyon olmadığını bildirdi.

Lübnan Savunma Bakanı Yakup es-Sarraf, ülkesi ile Suriye güçleri arasında askeri koordinasyon olmadığını söyledi.



"Savt Lübnan" Radyosu'na konuşan Sarraf, Lübnan'ın doğusundaki DEAŞ hedeflerine yönelik başlatılması beklenen operasyon hazırlıklarıyla ilgili ülkesiyle Suriye güçleri arasında askeri koordinasyon olmadığını belirtti.



Sarraf, Lübnan ordusunun gücünden şüphe edilmemesi, Ra's Baalbek ve El-Kaa kırsalındaki savaş hazırlıklarıyla ilgili kısır tartışmalara girilmemesi çağrısı yaptı. Bu konudaki askeri kararın ordu, siyasi kararın da Bakanlar Kurulunca alınacağını belirten Sarraf, ülkenin ulusal menfaatine olduğu sürece Suriye ile koordinasyon kurmanın da bir sakıncası olmadığını ifade etti.



Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalemun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı, 21 Temmuz Cuma günü Suriye rejiminin de hava desteğiyle bir askeri operasyon başlatmıştı.



Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. Hizbullah'a yakın kaynaklar, söz konusu çatışmalardaki askeri kayıplar hakkında net sayı vermezken, Tahrir Şam çok sayıda Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia etmişti.



Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarına füze ve havan saldırısı düzenlemişti.