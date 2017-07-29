Lübnan-Suriye sınırında gerginlik devam ediyor

Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 6 gün süren ve yapılan anlaşma ile sona eren çatışmaların yaşandığı Arsal bölgesi, yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülendi.

Yerel ve uluslararası basın mensupları, Lübnan-Suriye sınırındaki Arsal'ın dağlık bölgesinde bulunan Hizbullah örgütüne ait askeri mevzileri ve HTŞ’nin askeri karargah olarak kullandığı ancak yoğun çatışmaların ardından Hizbullah’ın eline geçen bir mağarayı da görüntüledi.



İçinde kalan kişinin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği biri düzende olan mağarada, HTŞ üyelerinin kaldığı odalar, gıda malzemelerinin bulunduğu mutfaklar, toplantı odası, silah deposu ve tuvaletlerin yanı sıra aydınlatma ve elektrik prizler de yer alıyor.



Bölgedeki Hizbullah’ın saha komutanlarından bir yetkili, mağarada basın mensuplarına 21 Temmuz’da başlayan ve 6 gün süren çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Hizbullah’ın çatışmaların ardından Arsal bölgesinin yüzde 90’ını eline geçirdiğini, HTŞ’nin ise bölgenin geri kalanında faaliyet gösterdiği iddia eden Hizbullah üyesi, örgütün çatışmalar esnasındaki kayıpları ve HTŞ’nin esir aldığı Hizbullah üyeleriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.



Dağlık bölgede ise Hizbullah'a ait çok sayıda kontrol noktası ve askeri kamplar bulunuyor ancak Lübnan ordusuna ait herhangi bir askeri birimin olaması ise dikkati çekti. Bölgede perşembe günü sabah saatlerinde başlayan ateşkese rağmen gerginlik devam ediyor.