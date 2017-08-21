Lübnan ordusundan DEAŞ'a karşı operasyon

DEAŞ'a karşı operasyonun ikinci gününde, örgütün kontrolündeki bölgenin yüzde 66'sının geri alındığı bildirildi.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı dün sabah başlattığı "Dağların şafağı" isimli operasyonun ikinci gününde, örgüt tarafından kontrol edilen bölgenin yüzde 66'sını geri aldığını açıkladı.



Lübnan ordusu sözcüsü Albay Ebu İyd, Savunma Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, operasyonun ikinci gününün sonunda DEAŞ tarafından kontrol edilen bölgenin yüzde 66'sını geri alarak güvenliği sağladıklarını söyledi.



Operasyonu daha hızlı bitirmek için bölgeye takviye askeri birlik ve mühimmat getirildiğini belirten Ebu İyd, Lübnan ordusunun bu operasyonu kendi başına yürüttüğünü, Suriye rejimi ve Hizbullah ile bir koordinasyonun olmadığını vurguladı.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada ise operasyon sırasında, askerleri taşıyan bir aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu, 3 askerin hayatını kaybettiği ve 1 askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.



Ordunun diğer bir açıklamasında ise bomba yüklü bir araç ile motosikletin Ra's Baalkbek'teki askeri birliklere yönelik intihar saldırısı girişiminde bulunduğu ancak her iki saldırıda da sadece saldırganların öldüğü ifade edildi.



Ordu sözcüsü Nezih Cureyc, dün düzenlediği basın toplantısında, operasyonun ilk gününde 20 DEAŞ militanının öldürüldüğünü, biri ağır 10 Lübnan askerinin ise yaralandığını kaydetmişti.



Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkıyatı yapıyordu.



Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki DEAŞ unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı.