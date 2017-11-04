Lübnan Başbakanı Hariri istifa ettiğini açıkladı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa ettiğini açıkladı.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bir televizyon kanalının canlı yayınında istifa ettiğini açıklayan Hariri, Hizbullah ve İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.



Hariri, "Lübnan başbakanlığı ve hükümetinden istifamı açıklıyorum. İran ve Hizbullah, Arap ülkelerinin iç işlerine karışarak bölgeyi istikrarsızlaştırıyor." diye konuştu.



Lübnan'ın şu anki siyasi atmosferinin, babası Refik Hariri'nin suikaste uğramasından önceki döneme benzediğini söyleyen Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" ifade etti.



Hariri şunları kaydetti:



"Lübnan büyük bir ülke, hukukla yönetiliyor ve ordu tarafından korunuyor. Lübnan'ın iç ve dış güçlerden gelen siyasi baskıların üstesinden geleceğine inanıyorum. Benimle çalışan ve bana güvenen herkese teşekkür ediyorum."



HARİRİ, SON BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ RİYAD'A GİTTİ



Hariri, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Riyad'a gitmişti.



Hariri'nin, son bir hafta içinde ikinci kez Riyad'a gitmesi dikkati çekmişti.



LÜBNAN, İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA KALDI



Lübnan, son dönemde Hizbullah'ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü nedeniyle İran ile Suudi Arabistan arasında kaldı.



Hizbullah ve diğer Şii gruplar, İran yanlısı politikalara destek verirken, buna karşılık Başbakan Hariri ve diğer Sünni partiler ise Suudi Arabistan eksenli bir siyaseti öne çıkarıyordu.



Son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "İran'ın pozisyonunu dikkate almadan Lübnan'da belirleyici bir karar vermek mümkün değildir." sözlerine tepki gösteren Hariri, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Ruhani'nin konuşması kabul edilemez. Lübnan, vesayet kabul etmeyen ve onurunun ihlal edilmesini reddeden bağımsız bir Arap devletidir." ifadelerini kullanmıştı.



