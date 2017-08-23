LPG üretimi haziranda arttı

Türkiye'nin LPG üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak, 92 bin 976 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Haziran Ayı LPG Piyasası Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda yapılan LPG ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,29 azalarak 293 bin 902 tona geriledi. Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, Rusya, Kazakistan, ABD, Yunanistan ve Ukrayna oldu.



Rafinerici lisansı sahiplerinin haziranda toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 92 bin 976 tona çıktı.



Söz konusu ayda LPG ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 azalarak, 11 bin 340 ton oldu. En çok ihracat sırasıyla Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesine yapıldı.



DÖKME LPG SATIŞI YÜZDE 26,1 AZALDI



Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüplü LPG satışı haziranda yüzde 1,7, dökme LPG satışı ise yüzde 26,1 azaldı. Otogaz satışı ise yüzde 5,8 arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam LPG türleri satışında yüzde 2,8 artış yaşandı.



Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziran ayında 71 bin 326 ton tüplü LPG, 11 bin 183 ton dökme LPG ve 271 bin 63 ton otogaz, olmak üzere, toplam 353 bin 573 ton LPG satışı gerçekleştirildi.



LPG pazarında yüzde 76,66 ile otogaz birinci sırada yer aldı, bunu yüzde 20,17 ile tüplü LPG, yüzde 3,16 ile de dökme LPG izledi.