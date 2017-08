Londra'nın ünlü "Notting Hill Karnavalı" başladı

İki gün sürecek Avrupa'nın en büyük sokak festivaline güneşli havanın da etkisiyle yaklaşık 2 milyon kişinin katılması bekleniyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl ağustos sonunda düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan "Notting Hill Karnavalı", geleneksel "boya savaşı"yla başladı.



Başkentin batısındaki ünlü Notting Hill semtinde düzenlenen karnavala, Londralılar başta olmak üzere İngiltere geneli ile dünyanın farklı noktalarından gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi.



Her yaş grubundan kişinin katıldığı ve "Avrupa'nın en büyük sokak festivali" olarak bilinen karnavala bu yıl güneşli ve sıcak hava dolayısıyla daha fazla ilgi gösterilmesi ve yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Katılımcılar karnaval boyunca mahallenin sokaklarını doldurarak, gün boyu süren kortejlere eşlik ediyor. Brezilya'daki ünlü "Rio Karnavalı"ndan sonra "dünyanın en büyük karnavalı" olarak nitelendirilen etkinlikte özellikle Karayipler'e özgü kızarmış tavuk, Hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler tadılabilirken, Samba ve Kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılanıyor.



Karnavalın özellikle Karayip kökenli bazı katılımcıları, rengarenk ve birbirinden ilginç tasarımlı kostümleriyle sokaklarda dans ederken, bazıları ise etrafı izlemek, canlı müzik dinlemek ve Karayip mutfağına özgü yemekleri tatmak için karnavalı ziyaret ediyor.



İngiliz Antiller toplumu tarafından, 1964'den bu yana her yıl Notting Hill'de düzenlenen karnavalda Afro-Karayip toplumunun kültür ve gelenekleri canlandırılıyor.



YÜZ TANIYAN KAMERALAR DEVREDE



İngiltere'de bu yıl yaşanan terör saldırılarının ardından güvenlik önlemleri kalabalık alanlardaki terör tehditi sebebiyle üst düzeyde tutuluyor. Karnaval için bu yıl yaklaşık 10 bin polis görevlendirildi. Bu görevlendirmelerin çoğunluğunun ateşli silah taşıyan sivil polis olduğu tahmin ediliyor.



Karnavalda her yıl bıçaklama, yaralama, hırsızlık ve yoğun uyuşturucu satışı gibi olaylar meydana geliyor.



Londra polisinden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, Avrupa'yı sarsan terör saldırıları hatırlatılarak, etkinliğin güvenli bir şekilde tamamlanması için mümkün olan tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Polis, her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik organizatörleri, Londra Belediyesi ve acil hizmetlerle yakından çalıştıklarını ifade etti.



Karnaval alanına girmek isteyen her aracın detaylıca aranacağını duyuran yetkililer, ayrıca bölgedeki güvenlik kameralarının yüz tanıma teknolojisiyle donatıldığını vurgulayarak, karnavala katılımı yasaklanan kişilere gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



Londra polisi bu hafta başında, popüler etkinlikte katılımcıların güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla başkent genelindeki çok sayıda adrese baskın düzenlemiş, bu operasyon çerçevesinde yüzlerce kişiyi çeşitli suçlamalarla gözaltına alırken, 190 kesici alet, 18 ateşli silah ile uyuşturucu madde ele geçirmişti.



Gözaltına alınanlardan bazıları kefaletle serbest bırakılırken ancak karnavala katılımlarının yasaklandığı duyurulmuştu.



Her yıl ağustos ayının son pazarı katılımcıların birbirlerine boya atmasıyla başlayan ve pazartesi akşamı son bulan karnavalda bu yıl yayaların kullanacağı ve kortejin geçeceği alanlar da ilave güvenlik önlemleriyle korunuyor.



En fazla katılımın geçen yıl yaşandığı karnavalda 2 günde 240'den fazla kişi gözaltına alınmış, 4 kişi bıçaklanmıştı.