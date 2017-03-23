Londra'daki terör saldırılarını DEAŞ üstlendi

Londra'da dün gerçekleşen terör saldırılarını DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'nin başkenti Londra'da dün parlamento binası önünde gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi.



Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen bir sosyal medya hesabında, İngiltere parlamentosu önünde dün gerçekleşen saldırının, örgütün çağrılarına olumlu karşılık vermek amacıyla düzenlendiği ifadelerine yer verildi.



Londra'da dün öğlen saatlerinde, yaşanan olayda kimliği açıklanmayan saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.



İngiliz polisi, olayda saldırgan dahil 4 kişinin öldüğünü, yaralanan 29 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü açıklamıştı.