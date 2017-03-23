Londra'daki saldırılarda ölenlerden biri Türk

Londra'da dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin ebeveynlerinin Türk ve İspanyol olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında, Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Ayşe Frade'nin (43) babasınının Kıbrıs Türkü olduğu ileri sürüldü.



Frade'nin Londra'da İspanyolca öğretmeni olarak çalıştığı ve 8 ile 11 yaşında iki kız annesi olduğu belirtildi.



Saldırganın Westminster Köprüsü’nde aracıyla kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalmasıyla yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarıldı.



Frade'nin olay sırasında çocuklarını okuldan almaya gittiği ifade edildi.



Londra'da dün öğlen saatlerinde, ülke siyasetinin kalbinin attığı Westminster bölgesinde yaşanan olayda kimliği açıklanmayan saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.



İngiliz polisi, olayda saldırgan dahil 4 kişinin öldüğünü, yaralanan 29 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü açıklamıştı.