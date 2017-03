Londra'da terör saldırısı

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Rowley, Londra’yı hedef alan saldırıların sonucunda saldırgan ve polis dahil 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

LONDRA'DA TERÖR SALDIRISI



Rowley yaptığı açıklamada, Londra’nın kalbi olarak nitelendirilebilecek İngiliz parlamentosu, başbakanlık ve bakanlıkların bulunduğu Westminster’daki silahlı saldırının tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğinin düşündüğünü, saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.



Rowley olayda saldırgan ve bir polis dahil 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.



Rowley, “Saldırı bir aracın Westminster Köprüsü üzerinde ilerlemesiyle başladı. Araç insanlara çarparak yaralanmalara neden oldu. Bu sırada törenden gelen üç polis de yaralandı. Daha sonra araç İngiliz parlamentosu yakınlarında çarparak durdu. Elinde bıçak olan saldırgan İngiliz Parlamentosu'na girmeye çalıştı.” ifadelerini kullandı.



Yoğun güvenlik tedbirlerinin devam ettiğin belirten Rowley, “Şu anda sadece bir saldırganın olduğunu düşünüyoruz. Bölgede gerekli her türlü tedbiri alıyoruz.” dedi.



Rowley, görgü tanıklarından İngiliz polisiyle bilgi paylaşmalarını istedi.



Bölge tamamen polis kordonuna alınırken, Westminister Köprüsü ve metro istasyonu kapatıldı.



'BAŞBAKAN MAY PARLAMENTODAN KONUTUNA GETİRİLDİ'



İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Şu an durumu takip ediyor." denildi.



ELDEKİ İLK BİLGİLERE GÖRE OLAY BİR TERÖR SALDIRISI



İngiliz polisinden yapılan açıklamada eldeki ilk bilgilere göre olayın bir terör saldırısı olarak görüldüğü belirtildi.

"Değerlerimizi hiçbir zaman yok edemeyecekler"



İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Londra’yı hedef alan terör saldırısına ilişkin, “Değerlerimizi hiçbir zaman yok edemeyecekler.” dedi.



Londra’daki terör saldırısına hakkında değerlendirmede bulunan Rudd, “Britanya halkı ortak değerlerimize zarar vermeye kalkışanlara karşı birlikte duracak. Demokrasi, tolerans ve hukukun üstünlüğü, İngiliz parlamentosu tarafından sembolize edilen değerlerimiz. Değerlerimizi hiçbir zaman yok edemeyecekler.” ifadelerini kullandı.



Rudd terör saldırısının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May başkanlığında acil kabine toplantısının yapıldığını belirterek, “İngiliz hükümetinin başlıca önceliği halkımızın güvenliğidir. Herkese sakin fakat uyanık olması çağrısında bulunuyorum. Eğer endişe verici bir durumla karşı karşıya kalırsanız polise bildirin.” şeklinde konuştu.



ABD'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz parlamentosu ve civarında yaşanan saldırılarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın Londra'daki saldırılarla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin takip edildiğini iletti.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.



Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan terörle mücadele mesajı



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa ülkelerinin organize bir şekilde terörle mücadele etmesini istedi.



Londra’daki terör saldırısının ardından bir açıklama yapan Hollande, "Bu tür saldırıların engellenmesi için gerekli bütün koşulları yaratmalıyız. Avrupa düzeyinde bu konuda organize olmamız gerekir. "dedi.