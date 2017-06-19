Londra'da Müslümanları hedef alan araçlı saldırı

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınında bir şoför, teravih çıkışı aracını kaldırımdaki Müslüman yayaların üzerine sürdü.



Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve acil servis görevlilerinin cami yakınında gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.



Açıklamada, yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20) bir aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı yönünde polise ihbar geldiği bildirildi.



BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bir kişinin gözaltına alındığını belirten polis, olayda birkaç yaralı olduğunu aktardı.



Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise beyaz bir erkeğin aracını yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdüğü belirtiliyor.



SALDIRIDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBRTTİ 10 KİŞİ YARALANDI



Londra polisi, saldırıda bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Olayda yaralanan 8 kişinin bölgedeki 3 ayrı hastaneye kaldırıldığını belirten polis, hafif yaralı 2 kişinin tedavisinin ise olay yerinde tamamlandığını aktardı. Yetkililer, yaralıların durumunun bıçaklı saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi.



Londra polisi, 48 yaşındaki sürücünün ise, önlem amacıyla hastaneye götürüldüğünü ve taburcu edilmesini takiben sorgusuna başlanacağını duyurdu.



Yetkililer ayrıca olayın terörle mücadele birimi tarafından incelendiğini ve şüphelinin akli sağlık durumunun da teste tabi tutulacağını aktardı.



"SALDIRI KASITLI, SALDIRGAN TÜM MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRECEĞİM DİYE BAĞIRDI"



Kozba ayrıca olayda "kasıtlı olarak" hedef alınan kişilerin "teravihten çıkan cemaat" olduğu vurguladı.



Olaya tanıklık eden Abdülraman Aidroos da, beyaz bir erkeğin, "Müslümanları öldüreceğim" diye bağırarak aracını yayaların üzerine sürdüğünü dile getirirken, sürücünün bölgedeki kişiler tarafından yakalanıp polise teslim edildiğini belirtti.



Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Aidroos, yaşananları şöyle anlattı:



"Arkadaşlarımla camiden çıkıyorduk. Yaşlı bir adamın yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Yaklaşık 8-10 kişi yaşlı adamın etrafına toplanmıştık. Hava alması için açılalım diyorduk. Birisi yaşlı adama kalp masajı yapıyordu. Tam o sırada bir anda saniyeler içerisinde bir minibüs belirdi. Üzerimize doğru geldi, insanları ezdi. Yaklaşık 10 kişi yaralandı. Şanslıyım ki ben kaçtım. Arkadaşlarım yaralandı. Sürücü minibüsünden indi. 'Müslümanları öldüreceğim. Tüm Müslümanları öldüreceğim.' demeye başladı. Bir arkadaşımız arkadan itti saldırganı. Adam bana doğru geldi ve yere düşürmeyi başardım. Polis gelene kadar yerde tuttuk. Polisin gelmesi çok uzun sürdü. Yarım saat sürdü. Bir ambulans geldi ve yerde 8 kişi vardı."



Saldırganı, "Beyaz, İngiliz bir erkek" olarak tanımlayan Aidroos, "dövmeli, iri yarı bir adamdı." dedi.

Benzer olaylar yaşanmıştı



Londra'da bu ay başında ve Mart ayında benzer olaylar yaşanmıştı.



Kullandıkları minibüsle 3 Haziran gecesi Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevredekileri bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmişti.



Mart ayında da "Adrian Russell Ajao" isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Bu saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.



İngiltere Başbakanı May: Bu, korkunç bir olay



İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, korkunç bir olay. Tüm düşüncelerim olayın yaralıları, onların sevenleri ve olay yerindeki acil hizmet görevlilerinde." ifadelerini kullandı.



Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayın kendisini "şoke ettiğini" belirterek, cami yetkilileri, polis ve caminin bulunduğu bölgeyi de kapsayan Islington Belediyesiyle iletişim halinde olduğunu söyledi.



Bu arada, Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyinden (MCB) yapılan açıklamada, saldırının Finsbury Park Camisi yakınında bulunan "Muslim Welfare House" adlı toplum merkezi önünde yaşandığı bildirildi.



MCB'nin açıklamasında, son dönemde ülkedeki Müslümanların İslamofobik olaylarla karşı karşıya kaldığı anımsatılarak, bu saldırının da İslamofobik olayların "bugüne kadarki en şiddetli tezahüratı" olduğu kaydedildi.



MCB Genel Sekreteri Harun Khan da saldırganın eylemiyle teravihden çıkanları "kasten hedef aldığını" vurguladı.

Terörle mücadele birimi tarafından inceleniyor



İngiliz polisi, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında teravih namazı sonrası Müslümanları hedef alan araçlı saldırının terörle mücadele birimi tarafından incelendiğini duyurdu