Londra'da 24 katlı binadaki yangında ölenler anıldı

Başkentte toplanan yüzlerce kişi yangında hayatını kaybedenleri andı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz parlamentosu önündeki alanda toplanan yüzlerce kişi geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenleri andı.



Londra'nın batısında Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı Glenfell Tower binasında çıkan yangında hayatını kaybedenler için İngiliz parlamentosu karşısındaki parlamento meydanında anma buluşması düzenlendi.



Ellerinde mum ve çiçeklerle hayatını kaybedenleri anan yüzlerce Londralı, bu tür felaketlerin bir daha asla yaşanmaması yönündeki dileklerini paylaştı.



Anma törenine katılanların ellerinde "Glenfell için adalet istiyoruz" yazılı dövizlerin olması dikkati çekti.



Londra'nın sembollerinden olan İngiliz parlamentosu yanındaki Big Ben kulesinin saati 21.30'u gösterdiğinde yüzlerce kişi felakette hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.



Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de yer aldığı etkinliğe katılanlar arasında gözyaşlarını tutmakta zorlananlar oldu.



Akşam saatlerinde felaketin yaşandığı Glenfell Tower yakınında yüzlerce kişinin katıldığı bir anma etkinliği daha yapıldı. Bu etkinlikte de felakette hayatını kaybedenler için dualar edildi, saygı duruşunda bulunuldu.



İngiliz polisinden dün sabah yapılan açıklamada, başkentin batısındaki Latimer Road semtinde bulunan binada çıkan yangında hayatının kaybedenlerin sayısının 79'a ulaştığı ve sadece 5 kişinin kimliklerinin belirlenebildiği duyurulmuştu.