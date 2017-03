Londra saldırganın kimliği belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısını DEAŞ üstlendi. 52 yaşındaki Halid Mesut isimli teröristin, İngiltere doğumlu olduğu belirtildi.

Dün İngiltere Parlamentosu önünde önce aracıyla sivilleri ezen ardından bir polisi bıçaklayarak öldüren teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



İngiltere Başbakanı Therasa May, Londra'da yaşanan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. May, "Dün Westminster Köprüsü üzerinde saldırgan aracını yayaların üzerine sürdü. 4 kişi öldü ve 40 kişi yaralandı. Aracından indikten sonra iki kişiyi bıçakladı. Ardından polis tarafından öldürüldü" dedi.



Saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu açıklayan May, saldırganın olayı tek başına gerçekleştirdiğini ve İngiliz İstihbarat Teşkilatı (MI5) tarafından daha önce de incelendiğini belirtti. May, "Demokrasi susturulmaya çalışıldı" dedi.