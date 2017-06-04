Londra Köprüsü'nde terör saldırısı: 3'ü saldırgan 10 ölü

İngiliz polisi, Londra'da dün gece düzenlenen terör saldırısının vurularak öldürülen üç failinin dışında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığını açıkladı.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son gelişmelerle ilgili Emniyet Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaptı.



Dick, Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda dün gece yerel saatle 22.00 civarında düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığını söyledi.



Saldırıyı düzenleyen üç erkeğin, polisin ilk ihbarı almasını takiben 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü aktaran Dick, olaylarda yaralanan 48 kişinin tedavisine çeşitli hastanelerde devam edildiğini belirtti.



Dick, soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerek saldırının üç kişi tarafından düzenlendiğini düşündüklerini ve bunların da öldürüldüğünü vurguladı. Ancak Dick, "Kaçmış olan başka saldırganlar olduğunu sanmıyoruz ama yine de emin olmak zorundayız." dedi.



Dick ayrıca ülkede terör tehdit seviyesinin "ciddi"de tutulduğunu ve bunun, başka bir saldırı olasılığı bulunduğu anlamına geldiğini belirterek halktan sakin ve dikkatli davranmasını istedi. Emniyet Müdürü Dick, İngiltere'deki iç istihbarat kuruluşu MI5'in bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) terör tehdit seviyesini inceleyeceğini bildirdi.



Bu arada ülkedeki bazı siyasi partiler, perşembe günü düzenlenecek erken genel seçim için yürütülen seçim kampanyalarını askıya aldı.



Köprü üzerinde yayaları ezen bir minibüs, daha sonra köprünün güney ucundaki Borough Pazarı'na yönelmiş, burada araçtan inen üç saldırgan çevredekileri bıçaklamıştı. Saldırganların bomba düzeneğini andıran yelekler giydiği ancak bunların gerçek çıkmadığı kaydedilmişti.



Seçim kampanyasını yarıda keserek başkente dönen Başbakan Theresa May, yaptığı yazılı açıklamada, polisin olayı "potansiyel terör saldırısı" olarak ele aldığını bildirmişti.



Başbakan May, üst düzey güvenlik bürokratlarının da katılımıyla bir acil durum kabine toplantısına (Cobra) başkanlık ediyor. Toplantıda, ülkedeki terör tehdit seviyesinin artırılmasının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Toplantının ardından May'in basın açıklamasında bulunması öngörülüyor.



Önceki hafta Manchester kentinde düzenlenen, 22 kişinin öldüğü intihar saldırısının ardından ülkede terör tehdit seviyesi en üst basamak olan "kritik"e çıkarılmıştı. Bir hafta süreyle bu basamakta tutulan tehdit seviyesi geçen hafta cumartesi günü eski düzeyi "ciddi"ye çekilmişti.







BAŞKENTİN YOĞUN BÖLGELERİ ARASINDA



Kentin merkezindeki ve ünlü Thames Nehri üzerindeki Londra Köprüsü, özellikle turistlerin yoğun bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, burayı fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında. Londra Köprüsü'nün yanındaki Borough Pazarı da yine turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerden. Bölgede çok sayıda iş yeri, lokanta ve eğlence mekanı bulunuyor.



Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan parlamento bahçesinde nöbet tutan bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.









