Londra derbisinde kazanan çıkmadı

İngiltere ligindeki derbi maçta Chelsea ile Arsenal 0-0 berabere kaldı. Everton'ı 4-0 yenen Manchester United, Manchester City ile zirveyi paylaştı.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasındaki Chelsea-Arsenal karşılaşması 0-0 sonuçlandı.



Londra ekiplerini karşı karşıya getiren 5. hafta mücadelesinde, son şampiyon Chelsea, Arsenal'i ağırladı. Chelseali David Luiz'in 87. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta gol sesi çıkmadı.



Böylece Arsenal, Stamford Bridge Stadı'ndaki 5 maçlık yenilgi serisini noktaladı. Puanını 10'a yükselten Chelsea, 3'üncü, 7 puanlı Arsenal ise 12. sırada yer aldı.



MANCHESTER UNİTED, EVERTON'I 4 GOLLE GEÇTİ

Ligin 5. haftasına gol averajıyla lider giren Manchester United, Everton'ı konuk etti. Valencia'nın 4. dakikada attığı golle öne geçen United, Mkhitaryan'ın 83, Lukaku'nun 89 ve Martial'ın 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.



Puanını 13'e çıkaran Manchester United, kendisi gibi namağlup Manchester City ile zirveyi paylaştı.