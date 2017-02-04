Londra derbisi Chelsea'nin

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçta Chelsea, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

Stamford Bridge Stadı'nda Arsenal'i ağırlayan Chelsea, 13. dakikada Alonso'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin 53. dakikasında Hazard ile farkı ikiye çıkaran "Maviler", 85. dakikada Fabregas'ın golüyle güçlü rakibini evine puansız gönderdi. Konuk ekibin tek golünü uzatma bölümünde Fransız forvet Giroud kaydetti.



Sahasında en son eylül ayında Liverpool'a 2-1 yenilen teknik direktör Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Takımının son golünü atan Fabregas, kariyerinde ilk kez eski takımı Arsenal'ın ağlarını havalandırdı.



Mesut Özil'in 90 dakika forma giydiği maçta Watford'un ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan Arsenal, 47 puanda kalırken, lider Chelsea 59 puana yükseldi.