Londra Başkonsolosluğu iş adamlarını ağırladı

Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğunda, Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren Türk ve yabancı iş adamlarının bir araya geldiği resepsiyon düzenlendi.

Türkiye-Birleşik Krallık Ticaret ve Sanayi Odasınca (TBCCI) organize edilen resepsiyon, Başkonsolosluk rezidansında Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile eşi Deniz Ergin'in ev sahipliğinde yapıldı.



Yeni ağların kurulması ve TBCCI üyelerinin Başkonsolos Ergin ile tanışmasının amaçlandığı resepsiyona, Birleşik Krallık genelinde ve Türkiye odaklı olarak çalışmalar yapan çok sayıdaki iş adamı katıldı.



Başkonsolos Ergin, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 37 yıllık geçmişe sahip TBCCI'nın Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaret, yatırım ve ortak girişimlerin teşvik edilmesi kapsamında üyelerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmada harika bir iş çıkarmayı sürdürdüğünü dile getirdi.



TBCCI Başkanı Emma Edhem de etkinliğin amacının iş adamlarının bir araya getirilmesi ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin Başkonsolos Ergin'in bilgilendirilmesi olduğunu söyledi.



Edhem, İstanbul'da 29 Eylül'de "Birleşik Krallık-Türkiye İş Forumu"nun 8'incisinin düzenleneceğini bilgisini paylaşarak, forumda, "Brexit sonrası Birleşik Krallık-Türkiye ekonomik ilişkileri", "Savunma ve havacılık", "Teknoloji ajandası" ile "Gıda ve tarım" başlıkları altında 4 ayrı panel gerçekleştirileceğini bildirdi.



Türk mutfağına özgü lezzetlerin ikram edildiği resepsiyonda, Başkonsolos Ergin, davetlilerle sohbet ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.