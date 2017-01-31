Son Dakika!
LNG tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

LNG tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren, 118 bin 363 groston ağırlığı ve 290 metre boyundaki Bahama Adaları bandıralı "Lalla Fatma NSoumer" adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
2
Gündem 31 Ocak 2017 - 10:15

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE