Liseye yaklaşık 1 milyon liralık yardım

Tokat'ta, Niksar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Ford Otosan tarafından yaklaşık 1 milyon lira değerinde makine ve ekipman yardımı yapıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Yılmaz, kendisinin de bugün müdürlük yaptığı okuldan mezun olduğunu söyledi.



Okulla ilgili projeleri bulunduğunu, bu kapsamda makinelere ihtiyaç duyduklarını belirten Yılmaz, "Yaz aylarında Ford Otosan'a yazılı olarak müracaatımız oldu. Başvurumuz olumlu sonuçlandı. 3 gün önce bir tırla makine ve ekipmanlarımız geldi." dedi.



Fabrikada çalışan hemşehrileri Serkan Çelik'in de bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Sağ olsunlar, fabrikadan gelen arkadaşlarımız ve Serkan Çelik kardeşimiz, makinelerin kurumu ile ilgili çalışmalara devam ediyor. İşlemler birkaç gün daha sürecek. Bize hediye edilen bu makineler, öğrencilerimizin eğitiminde büyük katkı sağlayacaktır. Hediye edilen makine parkurunun değeri 1 milyon lira civarında. Bunların arasında metal işler için gazaltı kaynak, profil kesme gibi makineler var. Yardımlarından dolayı Ford ailesine çok teşekkür ediyoruz."



