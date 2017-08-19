Liseli mucitlerden 'duruş bozukluğunu' düzelten akıllı tişört

İstanbul Lisesi 12. sınıf öğrencileri Berkay Işık ve Recep Polat, omurgadaki duruş bozukluğunu tespit ederek, kişiyi doğru duruş için uyaran akıllı tişört icat etti.

İstanbul Lisesi 12. sınıf öğrencileri Berkay Işık ve Recep Polat, omurgadaki duruş bozukluğunu tespit ederek, kişiyi doğru duruş için uyaran akıllı tişört icat etti. Liseli mucitler, ortopedik rahatsızlığı olan ya da ofis ve benzeri yerlerde uzun süre çalışanların duruş bozukluklarını engellemek amacıyla icat edilen akıllı tişört için patent alma aşamasında sona geldi.



Giyildiğinde kişinin duruş bozukluğunu üzerindeki sensörlerle tespit eden ve titreşim mekanizmasıyla kişiyi doğru duruş açısında tutmaya yarayan tişörtün mucidi lise öğrencileri Recep Polat ve Berkay Işık, Almanya'da katıldıkları yarışmada birincilik elde etti.



İstanbul Lisesi 12. sınıf öğrencileri Işık ve Polat, akıllı tişört projelerini AA muhabirine anlattı.



Proje fikrinin okuldaki arkadaşlarının sırada oturuş bozukluğunu gördüklerinde ortaya çıktığını anlatan Berkay Işık, şunları söyledi:



"Ders esnasında arkadaşlarımıza baktığımızda hiçbirinin dik durmadığını gördük. Bu çağımızın büyük bir problemi. Telefon kullanımı, sınavlar ve çalışma şartları yüzünden herkes öne eğilmeye meyilli. Biz de bunu düzeltebilmek için araştırmalara başladık. Bunun sonucunda bir tişört geliştirdik."



Işık, akıllı tişörtü geliştirme sürecinin 6 ay aldığını dile getirerek, icatlarının çalışma şeklini şöyle anlattı:



"Tişörtümüzün üzerine 4 farklı sensör diktik. Bu sensörler sayesinde vücudun çeşitli bölgelerindeki gerginliği algılayabiliyoruz. Bu sayede kişi eğer öne eğilirse dizayn ettiğimiz devre durumu algılıyor ve kişiye gerekli uyarıyı veriyor. Tişörtümüzü giyen kişi öne eğildiği zaman titreşim sayesinde kişiyi uyarıyor ve duruşunu düzeltiyor. Böylece dik duruşu sağlayan kaslar güçlenmiş oluyor. Kişi düzenli kullandığında tişörte ihtiyacı kalmıyor."