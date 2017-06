Liselere tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuza göre, 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların (YEP) açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak.



Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre, 8'inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.



2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.



Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.



Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.



Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek.



Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih her yerleştirme dönemi için geçerli olabilecek.



Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.



"Özel okula kayıt yaptıracağım, tercih yapmayacağım." butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017'ye kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.



İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecek.



Özel okullarda yüzde 100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5'lik dilimden seçilerek yapılacak.



Tercih başvuru durumu, "iptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.



YERLEŞTİRME TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığınca 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri ise 30 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak. Liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta ilan edilecek.



TEMATİK LİSELERE BAŞVURULAR



Bakanlığın kılavuzuna, tercih yapılabilecek lise türleri arasına musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, tematik meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri olmak üzere 3 yeni okul türü daha eklendi.



Bu yıl ilk kez tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kayıtlar, 3-13 Temmuz'da yapılacak.



Öğrenciler, başvuru süresi içinde ilgili okul müdürlüklerine başvuracak. Öğrenciler, ilgili mevzuata göre yapılacak değerlendirme puanının yüzde 30’u ile yerleştirme puanının yüzde 70’inin toplamı ile bulunacak puana göre sıralanacak. Bu puana göre kontenjan kadar öğrenci asıl listede ilan edilecek. Diğer öğrencilere yedek sıra numarası verilecek. Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kesin kayıt işlemleri, diğer liselere tercih işlemleri başlamadan önce tamamlanacak.



Mesleki eğitim merkezlerinin yasa ile zorunlu öğretim kapsamına alınması ile bu okul türleri de kılavuza girdi. Mesleki eğitim merkezlerine 9'uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanacak. 11'inci sınıfın sonunda "kalfalık belgesi", 12'nci sınıfın sonunda ise "ustalık belgesi" düzenlenecek.



27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilecek. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi olabilecekler.



Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci kayıtları, 21 Temmuz'da yapılacak.



KILAVUZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerince parasız yatılılık sınav sürecinden çıkarıldı. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavının (PYBS) adı İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı (İOKBS) olarak değiştirildi.



Yatılılığa yerleştirme sonuçları, okul müdürlüklerince 15 Eylül 2017'de ilan edilecek.