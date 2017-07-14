Liselere tercih süreci başladı

TEOG sistemi kapsamında, liseler için 24 Temmuz'a kadar tercih yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liseler için tercih süreci başladı.



TEOG yerleştirmeye esas puanlarına göre liselere tercih işlemleri bugünden itibaren 24 Temmuz'a saat 17.00'ye kadar "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek.



Öğrenciler 25 okul tercih edebilecek ve bu tercihlerini herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatacak. Bu onaydan sonra tercih değişikliği yapılamayacak.



Öğrenciler, tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecek.



YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 AĞUSTOS'TA



Orta öğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, orta öğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirme yapılacak.



Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 11 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "www. meb.gov.tr" ve "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.



Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ise 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017'de gerçekleştirilecek.