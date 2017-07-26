Ligde ilk 3 haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk 3 haftasının maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk maçında, 11 Ağustos Cuma günü Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de sezonun 1, 2 ve 3. haftalarının programı şöyle:



1. HAFTA



11 AĞUSTOS CUMA:



21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



12 AĞUSTOS CUMARTESİ:



20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)



20.00 Akhisar Belediyespor-Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)



21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)



21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova - Seyircisiz)



13 AĞUSTOS PAZAR:



20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Stadı daha sonra açıklanacak - Seyircisiz)



21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)



14 AĞUSTOS PAZARTESİ:



21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)



2. HAFTA



18 AĞUSTOS CUMA:



21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



19 AĞUSTOS CUMARTESİ:



20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



21.45 Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)



21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı)



20 AĞUSTOS PAZAR:



20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)



21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



21 AĞUSTOS PAZARTESİ:



21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)



3. HAFTA



25 AĞUSTOS CUMA:



21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları)



21.45 Galatasaray-Sivasspor (Türk Telekom)



26 AĞUSTOS CUMARTESİ:



20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)



20.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)



21.45 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



21.45 Göztepe-Trabzonspor (Bornova - Seyircisiz)



27 AĞUSTOS PAZAR:



20.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs)



21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Stadı daha sonra açıklanacak)