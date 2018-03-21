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21 Mart 2018 14:56 | Son Güncelleme: 21 Mart 2018 15:02

Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı açıklandı.

Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Ligde 27. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 1 Nisan Pazar günü yapılacak. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında 29. haftadaki karşılaşma ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.


Kaynak: AA

Etiketler: süper lig


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