Son Dakika!
12 Ocak 2017 13:46 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2017 13:50

Ligde 17. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 17. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

CUMA:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

15 OCAK PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

16 OCAK PAZARTESİ:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

Etiketler: haftanın hakemlerifikstürhaftanın maçlarısüperlig


0Yorum Yap