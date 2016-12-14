Liderler bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta devam eden müzakereler çerçevesinde ara bölgede bir araya geldi.

Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde iki lider, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin evsahipliğinde, ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde görüştü.



Görüşmede, Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile diğer yetkililer hazır bulundu.



Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklama yapması bekleniyor.



Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden, Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.



Taraflar, 1 Aralık'ta aldıkları kararla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de 9 Ocak'ta bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA