Lider, koltuğu bırakmamaya niyetli

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

12. dakikada Mossoro'nun sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Visca topa kafayı vurdu. Kaleci Onur Recep Kıvrak yerde seken meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.



17. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Visca, ceza alanına girer girmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Onur Recep Kıvrak, soluna gelen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



20. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Mossoro'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.



22. dakikada Visca'nın soldan ortaladığı topa Mehmet Batdal penaltı noktası üzerinde bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.



25. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu top yükseklik kazanarak, kendi kalesine yöneldi. Üst direkten dönen meşin yuvarlak, altıpas gerisindeki Mehmet Batdal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Onur'un yüzüne çarparak, kornere gitti.

46. dakikada sağdan ceza sahasına giren Bero'nun pasıyla altıpas gerisinde topla buluşan Okay Yokuşlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



63. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Emre Belözoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Visca, ceza sahasına havadan gelen topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelerle buluştu: 1-0



88. dakikada bordo-mavili ekip beraberlik golüne yaklaştı. Castillo'nun soldan ortasında ceza sahasına gelen topu genç oyuncu Abdülkadir Ömür kafayla Mehmet Ekici'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, top uzak direkten döndü.



Mücadele, ev sahibi Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA