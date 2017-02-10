Beşiktaş, Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı.



Maçın ilk bölümünde her iki takımın çabası gol için yeterli olmadı ve ilk 45 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi.



Mücadelenin 50. dakikasında ev sahibi takım Ermin Zec'in golüyle 1-0 öne geçti.



Kardemir Karabükspor 73. dakikada Seleznyov'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı.



Beşiktaş 87. dakikada Aboubakar'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi.



Maçta başka gol olmadı ve Kardemir Karabükspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından haftaya lider giren Beşiktaş, 44 puanda kaldı. Kardemir Karabükspor ise bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı.



Beşiktaş, gelecek hafta Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Kardemir Karabükspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.