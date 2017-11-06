Lider Galatasaray istatistiklerde de zirvede

Süper Lig'de 11 haftalık bölümü lider geçen Galatasaray, birçok önemli istatistikte de zirvede yer alıyor.

Yenilenen kadrosuyla sezona iyi başlayan ve ilk haftada oturduğu liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmayan Galatasaray, ligde puan, galibiyet, gol atma, topa sahip olma, isabetli şut, pas yüzdesi istatistiklerinde zirvede bulunurken, en az mağlup olan ve gol yiyen takım unvanını taşıyor.



EN ÇOK PUAN TOPLAYAN



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok puan kazanan takım olma başarısı gösterdi.



Ligde 26 puan toplayan sarı-kırmızılı takım aynı zamanda, son 12 sezondaki en başarılı performansını sergiledi.



EN ÇOK KAZANAN, EN AZ YENİLEN



Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en çok maç kazanan ve en az maç yitiren ekip unvanına sahip.



En fazla maç kazanan ekipler sıralamasında 8 galibiyetle ilk basamakta yer alan Galatasaray'ın sadece bir yenilgisi bulunuyor



EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN



Süper Lig'in en skorer takımı konumunda bulunan Galatasaray, aynı zamanda en az gol yiyen ekip olarak da öne çıkıyor.



Sezonun geride kalan bölümünde 26 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde sadece 9 gol gördü.



TOPA SAHİP OLMA, İSABETLİ ŞUT VE BAŞARILI PAS YÜZDESİ



Galatasaray, Süper Lig'de topa sahip olma, isabetli şut çekme ve en başarılı pas yüzdesinde de ilk sıraya sahip.



Topa sahip olma istatistiğinde yüzde 60 ile zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, başarılı pas yüzdesinde de 83,6 ile rakiplerinin önünde yer alma başarısı gösteriyor.



GOLCÜLERİ DE İLK SIRADA



Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Tolga Ciğerci ve Maicon Roque, Süper Lig'de mevkilerine göre en golcü futbolcular olarak öne çıkıyor.



Sarı-kırmızılı formayla 11 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede bulunuyor.



