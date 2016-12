Lider Başakşehir Adanaspor'a takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Adanaspor-Medipol Başakşehir maçı 1-1 tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Adanaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.



Maç başlamadan önce, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



3. dakikada sağ kanattan kendi yarı sahasından Renan Diniz'in pasında ceza sahasına hareketlenen Ahmet Dereli'den önce kalesini terk eden kaleci Volkan, topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.



7. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Battal'ın savunmanın arasında yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hayrullah'ta kaldı.



17. dakikada ani gelişen Adanaspor atağında Cem Özdemir'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Volkan topa hakim oldu.



20. dakikada sol kanattan Cem Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Ramos'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.



21. dakikada Ahmet Dereli'nin sağ kanattan ortasında Cem Özdemir'in topa hakim olamaması üzerine savunmadan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Magaye'nin şutunda top, yine savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.



22. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa altıpas içinde Ramos'un vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.



25. dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Mossoro, kafayla Mehmet Batdal'a kazandırmak istediği topu, araya giren Digao uzaklaştırdı.



33. dakikada Magaye'nin kullandığı köşe atışında Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan'ın parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere çıktı.



38. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Attamah'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.



38. dakikada ani gelişen Adanaspor atağında Koman'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli'nin ceza alanı çizgisinde şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



43. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mossoro'nun sağ kanattan ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı yayı önünde bulan Attamah'ın vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 0-1



47. dakikada Magaye'nin sağdan yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambol sonrası Ahmet Dereli'nin vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.



50. dakikada soldan atağa kalkan Mossoro'nun pasında topla buluşan Visca'nın, savunmanın müdahalesine rağmen vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hayrullah'ta kaldı.



52. dakikada Adanaspor, beraberliği yakaladı. Cem Özdemir'in sağ kanattan ortasında kaleciyi geçen topu önünde bulan Magaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



54. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Visca'nın ortasında savunmada Ramos topu uzaklaştırdı.



61. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Attamah'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.



69. dakikada sağdan Visca'nın ortaladığı topa ön direkte Mustafa Pektemek kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



72. dakikada Doka'nın sol kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce golü veren maçın hakemi Hüseyin Göçek, yardımcısı Erkan Akbulut ile görüşmesi sonrası golü iptal etti.



88. dakikada sağ kanattan Digao'nun ceza alanı dışında yerden şutunda kaleci Volkan yatarak topa hakim oldu.



90+4. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Emre Uğur Uruç'un ceza alanı içinde vuruşunda kaleci Volkan'dan dönen meşin yuvarlağı Magaye tamamlamak istedi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleciyi geçen topu altıpas içinde savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Hüseyi̇n Göçek, Serkan Ok, Erkan Akbulut



Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Digao, Didi, Ramos, Renan Diniz, Cem Özdemir (Dk. 87 Sami Can Keskin), Foguinho, Bekir Yılmaz, Koman, Magaye (Dk 90+5 Edgar Da Silva), Ahmet Dereli (Dk. 67 Emre Uğur Uruç)



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 83 Napoleoni), Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder (Dk. 58 Doka), Mehmet Batdal (Dk. 65 Mustafa Pektemek)



Goller: Dk. 43 Attamah (Medipol Başakşehir), Dk. 52 Magaye (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 10 Epureanu, Dk. 28 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 75 Renan Diniz, Dk. 80 İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)





Kaynak: AA