Lice ve Genç'te PKK'lı teröristlere büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen kapsamlı operasyonda teröristlere büyük darbe vuruldu.

Bölücü terör örgütüne yönelik Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu", Bingöl'ün Genç ilçesinde ise "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" adıyla başlatılan eş zamanlı operasyonlar sürüyor.



LİCE VE GENÇ'TE PKK'LI TERÖRİSTLERE BÜYÜK DARBE



Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ile Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla, olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen hava destekli operasyonda 8'i Lice'de 19 terörist silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilirken, söz konusu örgüt mensupları arasında İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler listesi"nde "yeşil kategori"de bulunan Erhan Siser kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirtildi.



Bir askerin şehit düştüğü operasyonda, 3 M-16 piyade tüfeği, kanas, 5 uzun namlulu silah, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, bixi makineli tüfek, 2 tabanca, 7 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile örgütsel dokümanın yanı sıra narko-terörizmle mücadele kapsamında yaklaşık bin 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 6 aracın da bulunduğu operasyonda, 6 barınak ve 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.



Söz konusu bölgede PKK'nın üslenmesine geçit verilmezken teröristlerin bahar aylarında gerçekleştirmesi muhtemel birçok saldırı da önlenmiş oldu.