Lice kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün gece Diyarbakır'ın Lice kırsalına gerçekleştirilen hava harekatıyla eylem hazırlığındaki dört terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Diyarbakır'ın Lice kırsalına dün gece düzenlenen hava harekatıyla eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, keşif ve gözetleme araçlarıyla Lice kırsalında eylem hazırlığı yapan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.



Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan 2 geçici barınma alanı imha edildi.