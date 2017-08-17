Eski Lice Belediye Başkanı Zuğurli cezaevine konuldu

Yargıtay tarafından "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası onanan eski Diyarbakır Lice İlçe Belediye Başkanı Zuğurli, cezaevine konuldu.

Eski Lice Belediye Başkanı Rezan Zuğurli cezaevine gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Yargıtay tarafından "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası onanan Zuğurli, merkez Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı.



Zuğurli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



ZUĞURLİ'NİN YARGILANMASI SÜRECİ



Zuğurli, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince 2010 ve 2011 yılında 3 ayrı izinsiz gösteriye katıldığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "eksik soruşturma" yapıldığı değerlendirmesi üzerine yeniden yargılanmıştı.



Özel yetkili mahkemelerin kapatılması nedeniyle 7 Mayıs 2014'te Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Zuğurli, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



İçişleri Bakanlığınca Lice Belediye Başkanlığı görevinden alınan Zuğurli'nin yerine Lice Belediye Başkan Vekilli olarak Kaymakam Sinan Başak görevlendirilmişti.