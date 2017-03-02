Merkel: Libya’nın AB ve BM’nin de desteğine ihtiyaç var

Almanya Başbakanı Angela Merkel,"Libya’da barış girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmadı. Çabaların başarıya ulaşması için işbirliği yapmamız gerekir. Türkiye ve Katar gibi ülkelerin yanı sıra AB ve BM’nin de desteğine ihtiyaç var" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda kabul etti.



Görüşmenin ardından düzenledikleri ve Mısır Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Siemens tarafından Mısır’da inşa edilen elektrik santralinin açılışını görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, yasa dışı göç ve terörle mücadelede işbirliği gibi konuları görüştüklerini dile getirdi.



Merkel, “Mısır’da milyonlarca göçmen bulunuyor. 500 bin Suriyelinin yanı sıra Sudan ve diğer Afrika ülkelerinden göçmenler de Mısır’da yaşıyor.” diye konuştu.



Merkel şunları kaydetti:



“Libya’da barış girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmadı. Ancak işler yavaş ilerliyor. Çabaların başarıya ulaşması için işbirliği yapmamız gerekir. Mısır, Tunus ve Cezayir gibi Libya’ya komşu ülkelerin ortak girişimi önemli. Ancak Türkiye ve Katar gibi ülkelerin yanı sıra AB ve BM’nin de desteğine ihtiyaç var. Özellikle de DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı ortak mücadele gerekir. Ancak sadece askeri yöntemler yeterli olmaz. Uzun Libya-Mısır sınırı teröristler için fırsatlar oluşturuyor."



Mısır temasları çerçevesinde Merkel, Sisi ile görüşmesinin ardından El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi Lideri Tavadros ile de bir araya geldi.