Libyalı Parkinson hastası çareyi Türkiye'de buldu

Yaklaşık 7 yıl önce hastalıkla tanışan Libyalı emekli öğretmen, Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Libyalı Parkinson hastası 51 yaşındaki emekli öğretmen Meryem Elmgalesh, hastalığına çareyi Türkiye'de buldu.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 7 yıl önce Parkinson ile tanışan Elmgalesh'in ilk olarak kolundaki güç kaybıyla başlayan sorunu, zaman ilerledikçe şiddetini artırdı ve tüm vücudunu sardı.



Yaşadığı ülkenin dışında Mısır, Tunus, Almanya, Fransa ve Malta'daki doktorlara da giderek hastalığına çare arayan ama bir sonuca ulaşamayan Elmgalesh'in titremelerini verilen ilaçlar da önleyemedi.



Elmgalesh, Libya'da yaşayan ve beyin pili ameliyatı olan bir kişinin tavsiyesi üzerine Türkiye'ye gelerek beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ile tanıştı.



Libyalı hasta, bir süre önce gerçekleştirilen başarılı beyin pili ameliyatıyla eski sağlıklı günlerine kavuştu.



"HASTALIKTAN ÖNCEKİ HALİME DÖNDÜM"



Açıklamada görüşlerine yer verilen emekli öğretmen Meryem Elmgalesh, yaklaşık 10 doktor kontrolünden geçmesine, gerekli tüm araştırmaların yapılmasına rağmen, kendisine herhangi bir teşhis konulamadığını ifade etti.



Şikayetlerinin artması üzerine yurt dışındaki doktorlara da gittiğini aktaran Elmgalesh, Parkinson teşhisinin ilk olarak Almanya'da konulduğunu ve ilaç tedavisine başlandığını belirtti.



Elmgalesh, kontrollerini ve ilaçlarını aksatmadan tedavisini devam ettirdiğini ancak şikayetlerinin gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, "Hatta son günlerde yürüyemez hale gelmiştim. İnternette yaptığım araştırmalar sırasında daha önce Parkinson hastalığıyla mücadele etmiş ve beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuşmuş biriyle iletişime geçtim. Bu hastalığın çaresinin Türkiye'de olduğunu duydum ve Ali Zırh'a ulaştım. Ameliyattan önce yürüyemiyordum, ellerimi kullanamıyordum. Şimdilerde ise hastalıktan önceki halime geri döndüm, önceden elime fincan aldığımda titremekten tutamıyordum ama şimdi rahatlıkla çayımı ve kahvemi titremeden içebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Op. Dr. Ali Zırh da beyin pili ameliyatıyla basitçe hastalığın saatini geri aldıklarını, 10 yıllık bir Parkinson hastasının ameliyat edildiğinde sorunun ilk yıllarına geri gittiğini aktardı.